Corona-Krise Kirche Elsenfeld Corona

Kirche ohne Menschen? An diese Vorstellung konnte sich Pastoralreferent Holger Oberle-Wiesli nicht gewöhnen. An den Bänken der Christkönigkirche in Elsenfeld hat er Namenszettel befestigt. Er will zeigen: Trotz Coronakrise lebt die Gemeinde weiter.