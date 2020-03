Coronavirus Keine öffentlichen Gottesdienste ab 17. März im Bistum Würzburg

Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Im Bistum Würzburg wird es vom 17. März bis 19. April keine öffentlichen Gottesdienste geben. Dazu hat sich Bischof Franz Jung entschlossen. So finden in der Diözese keine öffentlichen Liturgien an den Kar- und Ostertagen statt.