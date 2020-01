Riedbach Tierquälerei? Katze in Gartenteich erfroren – Polizei ermittelt

Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

In Riedbach im Landkreis Haßberge ist an Sivester eine erfrorene Katze in einem Gartenteich gefunden worden. Wie es zu dem unglücklichen Vorfall kam ist noch unklar. Die Polizei Haßfurt schließt mutwillige Tierquälerei jedoch nach eigener Aussage nicht aus.