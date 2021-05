Tourismus Hotelbetreiber in Volkach freuen sich über Wiederöffnung

Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Viele Hotels in Mainfranken durften am langen Pfingstwochenende nach monatelangem Warten wieder öffnen. In Volkach im Lkr. Kitzingen hat das reibungslos geklappt, sagen die Hoteliers. Auch die Gäste äußerten sich trotz Testpflicht zufrieden.