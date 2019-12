Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Statt in den Urlaub ging es für Heike Ebert direkt in die Chemotherapie. Sie leidet an Leukämie. Freunde, Famile und Bekannte organisieren jetzt eine Typisierungsaktion für sie.