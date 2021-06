Hammelburg Unwetter in Unterfranken: Storchenmama vom Blitz getroffen

Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Das Gewitter am Montagabend hat eine Storchenfamilie in Hammelburg hart getroffen: Ein Blitz ist in das Storchennest eingeschlagen. Storchenmama Adele ist tot, ihre Küken sind am Leben. Wie es mit den Jungstörchen weitergeht, ist unklar.