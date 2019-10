Landwirtschaft Großostheim: Rübenerntemaschine ausgebrannt

Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

In Großostheim ist eine Rübenerntemaschine in Brand geraten. Der Fahrer brachte sich in Sicherheit, die rund 14 Tonnen schwere Maschine brannte aus. Am Rübenernter entstand laut Feuerwehr Totalschaden. Der Sachschaden liegt bei über 50.000 Euro.