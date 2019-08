Marktheidenfeld Erneute Schäden durch lokales Gewitter

Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Zum zweiten Mal in dieser Woche mussten die Feuerwehr Marktheidenfeld zu Unwettereinsätzen ausrücken. Während es am Dienstagabend durch Regen zu Wasserschäden gekommen war, lag der Schwerpunkt am Donnerstag auf Windschäden.