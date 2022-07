Fachkräftemangel Azubis im Gastgewerbe legen Prüfungen ab

Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

159 Auszubildende im Hotel- und Gaststättengewerbe legen in diesen Tagen ihre Abschlussprüfung an der IHK Würzburg-Schweinfurt ab. Viele von ihnen wollen in der Branche bleiben. Doch der Fachkräftemangel bleibt weiterhin groß.