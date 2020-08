Gartenexpertin Marianne Scheu-Helgert Trockenheit und Hitze: So kommt der Garten gut durch den Sommer

Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Die Sommer in Unterfranken sind in der Regel besonders warm und trocken. Marianne Scheu-Helgert, die Leiterin der bayerischen Gartenakademie in Veitshöchheim, gibt Gartenbesitzern Tipps, wie sie ihre Gärten gut durch die heiße Zeit bringen.