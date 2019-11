Klimademonstrationen Fridays for Future: Kreative Lösung am Gymnasium Marktbreit

Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Eine besondere Regelung gibt es am Gymnasium Marktbreit: Schüler, die an den Klimademonstrationen teilnehmen und Unterricht verpassen, holen diese Stunden nach. Dafür gründeten die Schüler eine Umwelt-AG, die sich wöchentlich am Nachmittag trifft.