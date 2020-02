Franken-Tatort Seniorenresidenz Gleusdorf wird Filmkulisse

Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Der "Tatort" kommt in die Haßberge. Zwei Tage lang dreht das Film-Team in der Seniorenresidenz "Schloss Gleusdorf". Die rätselhaften Todesfälle in dem Seniorenheim in Untermerzbach sollen dabei aber nicht behandelt werden.