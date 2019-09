Nordbayern Projekt will Buchensterben verhindern

Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Die Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft (LWF) startet ein Forschungsprojekt zum Absterben der Buchen in nordbayerischen Wäldern. Zwei Waldstücke in Oberfranken und Unterfranken will die LWF näher beobachten.