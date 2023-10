Haßberge Nach Fest in Sportheim: Ehefrau findet Familienvater tot in Bach

Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Schreckliches Ende des Oktoberfestes in einem Sportheim in den Haßbergen: Ein Besucher kehrte nicht nach Hause zurück und wurde am Samstag tot aus einem Bach geborgen. Seine Ehefrau hatte den 40-jährigen Familienvater gesucht und ihn leblos gefunden.