Kultsendung "Fastnacht in Franken" 2020 mit zwei Newcomern und zwei Jubiläen

Gleich zwei Jubiläen werden am Freitag in den Veitshöchheimer Mainfrankensälen gefeiert: Die Kultsendung "Fastnacht in Franken" wird 33 und der Fastnacht-Verband Franken 66 Jahre alt. Außerdem werden zwei Neuzugänge erstmals in der Sendung auftreten.