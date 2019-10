Rhön Leichtes Erdbeben bei Bastheim

Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Der Boden bebte etwas, Schaden entstand keiner. In der Nähe von Bastheim in der Rhön ereignete sich in der Nacht von Freitag auf Samstag ein leichtes Erdbeben. Viele Anwohner dürften davon allerdings gar nichts mitbekommen haben.