Stadtlauringen Ellertshäuser See wird entschlammt

Zum zweiten Mal in seiner Geschichte soll der Ellertshäuser See entschlammt werden. Dafür will das Wasserwirtschaftsamt voraussichtlich ab Oktober 2021 das Wasser aus dem See lassen. Segeln und Baden wäre erst 2025 wieder möglich.