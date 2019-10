Würzburg, Hösbach, Sailauf Diebe rauben im großen Stil Fahrradgeschäfte aus

Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Gleich dreimal haben Diebe in den vergangenen Tagen in Unterfranken Fahrradgeschäfte ausgeraubt. Dabei erbeuteten sie jeweils Fahrräder und Zubehör im Wert von teils weit über 10.000 Euro. Die Täter schlugen in Hösbach, Würzburg und Sailauf zu.