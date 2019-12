Fahndungserfolg Bad Kissingen: Spürhund entdeckt Einbrecher im Kühlschrank

Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Ein ungewöhnliches Versteck hat sich ein Einbrecher in Unterfranken ausgesucht. Er versteckte sich in einem Supermarkt in einem Kühlschrank vor eintreffenden Polizisten. Der Spürnase eines Polizeihundes entging er jedoch nicht.