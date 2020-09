Corona-Sommerferien Ländliches Unterfranken mit positver Bilanz

Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Zum Ende der Sommerferien ziehen viele Hotels in Unterfranken eine positive Bilanz. Vor allem die ländlichen Regionen können einen Zuwachs an Touristen verzeichnen. In den Städten sieht es dagegen schlecht aus.