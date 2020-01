Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

40 Jahre liegt der Mord an einer 15-Jährigen in Aschaffenburg bereits zurück. Am dritten Verhandlungstag des Prozesses hat nun eine Rechtsmedizinerin ausgesagt. Sie belastet den Angeklagten schwer.