Gadheim Blühwiese für Insekten am neuen EU-Mittelpunkt

Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Wenn die Briten aus der Europäischen Union austreten, rückt der Mittelpunkt der EU in den Veitshöcheimer Ortsteil Gadheim. Auf ihrem Acker, der direkt an den neuen EU-Mittelpunkt angrenzt, will Karin Kessler ein Paradies für Insekten schaffen.