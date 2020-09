Corona-Regeln Alzenau darf keine Heimspiele austragen

Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Eigentlich will der FC Bayern Alzenau in die Saison starten. Doch der Verein aus dem Nordwesten des Freistaats kickt in der Regionalliga Südwest. Wegen Corona-Regeln darf er keine Gästeclubs aus anderen Bundesländern empfangen.