Bestattungen Lockerung der Sargpflicht in Bayern: Reaktionen aus Unterfranken

Die Sargpflicht in Bayern wurde gelockert: "Aus religiösen und weltanschaulichen Gründen" dürfen Menschen künftig in einem Leichentuch beerdigt werden. Besonders muslimische Gemeinden hatten lange dafür gekämpft - zum Beispiel in Aschaffenburg.