Landgericht Aschaffenburg Mord vor 40 Jahren: Prozessbeginn in Aschaffenburg Anfang Januar

Am 8. Januar wird in Aschaffenburg der Mord an einer 15-Jährigen verhandelt, der 40 Jahre zurückliegt. Das hat das Landgericht bekanntgegeben. Das Gericht wies darauf hin, dass der Prozess unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden wird.