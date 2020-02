Einzelhandel Bon-Pflicht: Ein Lohrer als Hoffnungsträger für Selbständige

Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Frank Bernard aus Lohr am Main, der Vorsitzende des Bundes der Selbständigen in Unterfranken, ist Teil eines großen Plans. Sein Verein möchte durch eine Protestaktion endlich eine Lösung in der Debatte um die Bon Pflicht erreichen.