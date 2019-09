Bundeswehr 10 Millionen Euro für Kasernen

Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Die Bundeswehr investiert zehn Millionen in die "Rhön-Kaserne" in Wildflecken und den Truppenübungsplatz an der "Saaleck-Kaserne" in Hammelburg. Damit sollen Neubauten für die Feuerwachen finanziert werden.