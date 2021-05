Landkreis Günzburg Wasserhahn in Bibertaler Ortsteilen muss zubleiben

Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Wenn die Bürger in den Bibertaler Ortsteilen Silheim und Kissendorf den Wasserhahn aufdrehen, dann steigt ihnen ein modriger Geruch in die Nase. Seit Tagen ist das nun schon so. Der Hahn muss deswegen zubleiben, das Wasser ist tabu.