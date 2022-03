Krumbach (Landkreis Günzburg) Veganes und Vegetarisches beim schwäbischen Metzger

Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Einige vegane Gerichte hat die Metzgerei Diem in Krumbach im Landkreis Günzburg in ihr Sortiment aufgenommen. Die Rezepte kommen aus der eigenen Hotelküche. Auch in Supermärkten könnten sie als Konserven ins Angebot kommen.