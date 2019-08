Tierschutz Soko durchsucht Bauernhof

Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Im Zuge des Tierschutzskandals im Allgäu wird ein dritter Betrieb in Bad Grönenbach durchsucht. Bei Kontrollen am Wochenende waren auf dem Bauernhof Verstöße festgestellt worden. Danach ordnete das Amtsgericht Memmingen die Razzia an.