Kein Personal, kaum Geld und noch der Entzug der Betriebserlaubnis: Das Tierheim in Marktoberdorf steckt in großen Schwierigkeiten. Ein neugewählter Vorstand will das jetzt ändern.