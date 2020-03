Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Um Kunden und Mitarbeiter vor dem Coronavirus zu schützen schließt die Caritas ihre Tafeln in Lindenberg im Allgäu und in Lindau. In Lindau gibt es noch einen Notbetrieb nach telefonischer Absprache.