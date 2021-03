Tarifstreit Schwäbischer Warnstreik-Auftakt der IG Metall in Dillingen

Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Die Friedenspflicht ist abgelaufen: Im Tarifkonflikt in der bayerischen Metall- und Elektroindustrie stehen die Zeichen jetzt auf Streik. Auch in Schwaben stehen zahlreiche Aktionen an. Den Anfang machten die BSH-Beschäftigten in Dillingen.