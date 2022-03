Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Saharastaub hat in den letzten Tagen den Himmel in gelbes Licht getaucht - doch endete er auch auf vielen Autos. An den Waschanlagen herrscht nun Hochbetrieb.