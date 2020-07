Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Rund 5.000 Arbeitsplätze will Airbus in Deutschland abbauen - auch bei Premium Aerotec in Augsburg. Die IG Metall hat deshalb zum Protest aufgerufen.