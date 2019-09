Nach Heuballenbrand Polizei ermittelt wegen Brandstiftung in Gessertshausen

Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Feuerwehr, Rettungsdienste, Polizei und THW waren am Sonntag bis in den Nachmittag in Gessertshausen im Einsatz. Ein Heuballenlager stand in Flammen. Die Polizei ermittelt in insgesamt vier Fällen wegen Brandstiftung.