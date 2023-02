Missbrauch an Schulen Forderung nach Schutzkonzepten

Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Über Missbrauch an Schulen haben am Abend sechs Experten in Dillingen diskutiert. Anlass für die Veranstaltung war der Fall eines Lehrers, der Sex mit einer Schülerin hatte. Die Diskussion geht darüber hinaus.