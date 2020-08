ÖPNV Maskenpflicht an Haltestellen wird oft vergessen

Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Ob in Bus, Straßenbahn oder Zug: In öffentlichen Verkehrsmitteln müssen Nase und Mund bedeckt werden. Viele Menschen wissen offenbar nicht, dass die Maskenpflicht auch an der Haltestelle gilt. Das hat die Polizei bei einer Kontrollaktion bemerkt.