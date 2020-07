Nachrichten, Wetter, Verkehr Lucassen: Kurzarbeitergeld und Auftäge gegen die Corona-Krise

Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

1.000 Stellen will Premium Aerotec in Augsburg abbauen. Die IHK Schwaben macht sich deshalb Sorgen um diese Schlüsselindustrie in der Region insgesamt. Ihr Hauptgeschäftsführer Lucassen fordert, die Corona-Krise mit allen Mitteln zu überbrücken.