Lehrermangel Lehrer wollen in Augsburg gegen "Piazolo-Paket" demonstrieren

Am Vormittag geben sie die Zwischenzeugnisse aus, am Nachmittag wollen sie protestieren: Lehrer in Schwaben wehren sich gegen das Vorhaben von Kultusminister Piazolo. Seine Maßnahmen gegen den Lehrermangel kommen bei den Pädagogen nicht gut an.