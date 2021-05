200 Jahre Kneipp Kneipps Anfänge: Heimliche Kur-Versuche in der Donau

Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Am 17. Mai 1821 wurde Sebastian Kneipp in Stephansried im Unterallgäu geboren. Heuer wäre er 200 Jahre alt geworden. Der Pfarrer litt an einer Lungenkrankheit und probierte Heilmethoden an sich selbst aus - anfangs heimlich.