Oberallgäu Kleinflugzeug aus dem Öschlesee geborgen

Das im Öschlesee versunkene Kleinflugzeug ist wieder an Land. Am Mittag gelang es den Einsatzkräften, die Cessna mit Luftkissen an die Wasseroberfläche zu holen. Von dort wurde sie ans Ufer geschleppt und an Land gezogen.