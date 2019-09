Kindergarten Bissingen Eltern dürfen keine Speisen mehr mitbringen

Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

In einem Kindergarten in Bissingen dürfen Eltern keine Speisen mehr mitbringen, etwa einen Geburtstagskuchen. Das hat die Kindergartenleitung in einem Elternbrief mitgeteilt. Empörte Eltern sammeln nun Unterschriften gegen das Verbot.