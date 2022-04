Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Am Wochenende wird das Junge Landestheater Schwaben in Memmingen offiziell eröffnet. Mit seinen Stücken richtet sich das Theater an Kinder und Jugendliche.