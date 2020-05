FOS/BOS Augsburg Hygiene-Vorwürfe wohl unbegründet

Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Schüler der FOS/BOS Augsburg haben in einem anonymen Brief Hygiene-Mängel an ihrer Schule kritisiert. Die Freien Wähler stellten daraufhin einen Dringlichkeitsantrag im Stadtrat. Vor Ort zeigt sich: Die Vorwürfe sind unbegründet.