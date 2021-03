Oberer Lechsee Hotelbau in Lechbruck bei Bürgerentscheid abgelehnt

Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

In Lechbruck ist der Bau eines Vier-Sterne-Hotels am Oberen Lechsee abgelehnt worden. Den Gegnern war das Projekt zu groß, sie befürchteten negative Auswirkungen auf kleinere Betriebe. Am Sonntag gab es einen Bürgerentscheid.