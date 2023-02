Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Die Energiesparmaßnahmen, die in der Stadt Augsburg seit etwa einem halben Jahr gelten, haben Wirkung gezeigt. Jetzt steigt die Temperatur in den Hallenbädern wieder - zum Beispiel in Göggingen.