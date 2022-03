Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

In der Speisegalerie in Fischen unterstützt Gastro-Roboter Bella die Bedienungen. Gastwirt Schöll will dadurch kein Personal sparen, sondern es halten.