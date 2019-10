Landgericht Augsburg Frau in Birkhausen an Gülle erstickt – Ehemann wegen Mordes vor Gericht

Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Im September 2018 ist eine Frau in Birkhausen in der Gemeinde Wallerstein an Gülle erstickt. Ihr Ehemann muss sich in Augsburg einem Mordprozess stellen. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, seine Frau aus Habgier getötet zu haben.