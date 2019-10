Lebensmittel Foodsaver-Geschäft in Kempten: Einkaufen ohne Geld

Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Jeder von uns wirft im Schnitt pro Jahr 82 Kilo Lebensmittel in den Müll. In Kempten will eine Privatinitiative etwas gegen die Verschwendung tun: In ihrem neuen Laden müssen die Kunden für die Einkäufe nicht bezahlen - zumindest gibt es keine Kasse.